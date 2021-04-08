Вашингтон, 8 апреля, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены модернизировать свои ядерные арсеналы для сдерживания агрессии, исходящей от других государств, заявила 8 апреля на брифинге министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие США

По ее словам, это необходимо сделать для поддержания эффективности ядерного оружия и безопасности его хранения.

«Мы должны модернизировать наш ядерный потенциал, должны сохранить и поддерживать наши ядерные арсеналы, чтобы они оставались безопасными и эффективными. Мы будем делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — сказала Грэнхолм.

При этом глава минэнерго США не стала уточнять, какие страны она считает источником такой агрессии.