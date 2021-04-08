Лондон, 8 апреля, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки зафиксировано 3030 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 370 321. Такие данные приводит 8 апреля правительство Соединённого Королевства.

Никола Пуссен. Чума

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 53 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 126 980.

Днём ранее, согласно данным правительства, в Великобритании было выявлено 2763 новых случая заболевания, скончались 45 пациентов с коронавирусом.