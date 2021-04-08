Москва, , 21:59 — REGNUM Цифровой может стать отдельной валютой, независящей от рубля обычного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что в 2022 году в России в тестовом режиме начнут использовать цифровой вариант отечественной валюты.

«Может быть цифровой рубль будет предлагаться как отдельная валюта, а не как форма уже существующего рубля, а как второй параллельный рубль», — сказал эксперт.

В этом случае он будет торговаться на бирже, иметь собственный курс и быть доступным для спекулянтов. Но здесь встает вопрос на что рассчитывает Центральный банк и для чего он хочет использовать цифровой рубль, задался вопросом собеседник ИА REGNUM.

«Я думаю, что Центральный банк не планирует ограничивать эмиссию цифрового рубля. Но и не будет этим злоупотреблять, попытавшись создать одну из резервных валют в мире, которая позволяет обходить все платёжные системы, заключая при этом крупные сделки. Это логичный и нужный элемент», — сказал Колташов.

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