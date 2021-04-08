Тула, , 21:53 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, тульский «Арсенал» принял на своем поле столичный ЦСКА в рамках ¼ финала Кубка России. Встреча прошла в Туле и завершилась победой гостей с минимальной разницей в счете — 2:1.

«Арсеналу» удалось выиграть первый тайм. На 33-й минуте счет открыл форвард Евгений Луценко. Но во втором тайме инициатива принадлежала уже «армейцам», которые забили два безответных мяча. Голами отличились Вадим Карпов и Марио Фернандес.

Отметим, что ЦСКА пробились в полуфинал Кубка России впервые за последние пять лет. В сезоне 2015/2016 «армейцам» удалось дойти до финала, где они уступили «Зениту» со счетом 4:1. С того момента пределом ЦСКА был четвертьфинал.