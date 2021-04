Маунтин-Вью, США, , 21:51 — REGNUM В каталоге сервиса Google Stadia вскоре появятся ещё десять инди-игр. Об этом 8 апреля сообщил портал Engadget.

В списке, в частности, присутствуют сиквелы The Darkside Detective и Figment. Геймерам также станут доступны Hundred Days — Winemaking Simulator, Foreclosed, Skyclimbers, Grime, Death Carnival, She Dreams Elsewhere, Merek's Market и Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch.

Релиз The DarkSide Detective: A Fumble in the Dark состоится 15 апреля 2021 года, Hundred Days — Winemaking Simulator выйдет 13 мая 2021-го. Трейлеры ряда проектов были публикованы на YouTube-канале Stadia.

Напомним, все эти десять игр появились в результате реализации программы Stadia Makers, которая была запущена в марте 2020 года. Тогда администрация Stadia заявила, что даст разработчикам, работающим с «движком» Unity, возможность самостоятельно публиковать игры на облачной платформе.

