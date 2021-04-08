Москва, , 22:00 — REGNUM Введение цифрового рубля может стать своего рода страховкой на случай введения жестких санкций в отношении России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист Василий Колташов, комментируя новость о том, что в 2022 году в России в тестовом режиме начнут использовать цифровой вариант отечественной валюты.

По словам эксперта, в случае с проектом цифрового рубля речь идет о валюте, которая будет отдельной от существующего рубля или его частью, но при этом функционирующей по другим схемам. Это будет валюта, которую можно будет записать на флешку, переслать по интернету, с помощью которой можно будет рассчитываться с российскими или иностранными продавцами, не задействуя при этом международные платёжные системы.

«Удобной эта валюта может быть, если мы окажемся под жестким санкционным давлением и обстоятельства будут осложнять банковские операции. В любом случае сейчас это страховочный механизм. Этот проект не выглядит как замена рубля на некий новый рубль, как установление господства новой модели взамен действующей», — заявил собеседник ИА REGNUM.