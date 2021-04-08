Женева, Швейцария, , 21:49 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 667 026 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 043 пациентов с COVID-19. Об это сообщает 8 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период пандемии в мире выявлен уже 132 730 691 носитель коронавирусной инфекции, по меньшей мере 2 880 726 случаев заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 517 585 выявленных инфицированных и 9264 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.