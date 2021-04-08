Анкара, , 21:51 — REGNUM В четверг, 8 апреля, в Турции было выявлено 54 740 носителей коронавируса — это новый «антирекорд» для этой страны.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, за последние сутки в стране скончались 276 пациентов с COVID-19. Всего скончались 32 943 пациента с данным диагнозом.

Свыше 10 миллионов жителей этой страны уже вакцинированы от COVID-19. Две дозы вакцины получили свыше 10 миллионов человек.

В конце марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ужесточении мер по борьбе с вирусом, в священный для мусульман месяц Рамадан, который начнется 3 апреля, во всей стране будет вводиться жесткий карантин по выходным.

58 из 81 провинций Турции находятся в «красной зоне» или зоне с высоким риском заражения, включая Анкару и Стамбул.

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