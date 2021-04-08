Москва, , 21:46 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, тульский «Арсенал» принял на своем поле столичный ЦСКА в рамках ¼ финала Кубка России. Встреча прошла в Туле и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Хозяевам удалось открыть счет на 33-й минуте, гол забил форвард Евгений Луценко с передачи Игоря Коновалова. Во втором тайме ЦСКА завладел инициативой, забив два безответных мяча. На 48-й минуте Вадим Карпов сравнял счет на табло, а на 86-й минуте Марио Фернандес забил победный мяч.

Таким образом, главный тренер «армейцев» Ивица Олич выиграл свои первые две встречи в качестве наставника ЦСКА.