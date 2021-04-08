Лондон, 8 апреля 2021, 21:45 — REGNUM Одного из наиболее состоятельных подданных Британии Ричарда Лексингтона Саттона убили в его собственном загородном доме, сообщает 8 апреля Daily Mail.
По информации издания, труп Саттона был найден с ножевыми ранениями. Его жена Энн Шрайбер, также раненная ножом, доставлена в больницу, в критическом состоянии.
Пресс-секретарь компании Sir Richard Sutton Limited (SRSL), принадлежащей Саттону, уже подтвердил эту информацию.
Полиция сообщает об аресте подозреваемого в убийстве и нападении на особняк Саттона.
Причины и подробности происшествия устанавливаются.
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