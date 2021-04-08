Богота, , 21:44 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi сообщило о том, что 8 апреля 104-летняя жительница Колумбии Кармен Эрнандез с овациями покинула госпиталь после того, как она уже второй раз одержала победу над COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

В первый раз женщина заразилась коронавирусом в июне прошлого года и проходила лечение в доме престарелых в Сан Хосе, где она живет уже 25 лет.

В феврале этого года колумбийка прошла вакцинацию от коронавируса, но уже в марте заразилась второй раз. После этого Кармен провела в больнице 21 день.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Колумбии с 10 по 12 апреля введут карантин