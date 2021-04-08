Нижний Новгород, , 21:41 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Александр Вовненко подал в суд иск против пожаловавшихся на него жителей города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Муниципальный чиновник просит судебный орган защитить его честь и достоинство.

По его мнению, граждане, направившие в общественную приемную правительства Нижегородской области обращение с жалобой на него, нанесли серьезный ущерб его репутации.

Содержание жалобы пока неизвестно. «Коммерсант» утверждает, что «заявление в суд подано на одного человека, который в своем обращении в общественную приемную допустил ряд некорректных выражений в адрес чиновника».

Заедание суда запланировано на 18 мая.