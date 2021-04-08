Тирана, , 21:36 — REGNUM В Албании 8 апреля в результате обследования 3024 человек выявили 317 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 529 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 127 509 случая заражения коронавирусом. 96 129 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2297 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 29 083 Две трети случаев приходится на Тирану — 20 608. На стационарном лечении находятся 247 пациентов. Уже две недели число пациентов, проходящих стационарное лечение, сокращается.

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