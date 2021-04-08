Челябинск, 8 апреля 2021, 21:45 — REGNUM Крупная партия автомобильных летних шин для легковых автомобилей (946 штук) производства Украины, Китая и Словакии задержана при попытке незаконно ввезти её в Россию из Казахстана, сообщили 8 апреля в пресс-службе Челябинской таможни.
Уточняется, что груз массой десять тонн был задержан в Троицком районе Челябинской области мобильной группой Челябинской таможни. На шинах отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации. Комментируя это событие, пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков сказал:
Представитель таможни добавил, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом.
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