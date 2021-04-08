Челябинск, 8 апреля, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Крупная партия автомобильных летних шин для легковых автомобилей (946 штук) производства Украины, Китая и Словакии задержана при попытке незаконно ввезти её в Россию из Казахстана, сообщили 8 апреля в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни Автомобильные шины из Китая

Уточняется, что груз массой десять тонн был задержан в Троицком районе Челябинской области мобильной группой Челябинской таможни. На шинах отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации. Комментируя это событие, пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков сказал:

«Товар изъят сотрудниками Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Представитель таможни добавил, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет со штрафом.