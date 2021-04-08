Вильнюс, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, журналист Донатас Урбонас написал в своем твиттере, что форвард Ишмаил Уэйнрайт может в скором времени стать игроком литовского «Жальгириса».

По данным источника, клуб близок к заключению контракта с 26-летним баскетболистом. Ожидается, что он присоединиться к литовской команде в межсезонье.

В нынешнем сезоне Ишмаил Уэйнрайт защищает цвета французского «Страсбура». В текущем розыгрыше чемпионата Франции Уэйнрайт в среднем набирает 11,7 очка, 4 подбора и 2,3 передачи за матч.

Ранее в СМИ появлялась информация, что форварда хочет подписать «Торонто».