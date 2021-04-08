Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Игра Davigo предложит владельцам VR-гарнитур выступить в качестве богов, сражающихся с обычными ПК-геймерами. Об этом 8 апреля сообщает журнал PC Gamer.

Игроки, погружённые в виртуальное пространство, будут выступать в роли «великана» с двумя руками и головой без тела. Противостоять ему будут четыре обычных геймера. Разработчики выложили в сеть короткий ролик с демонстрацией игрового процесса.

Стоит отметить, что игра вскоре выйдет в сервисе Steam в формате раннего доступа. Пока разработчики не назвали дату её полноценного релиза.

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