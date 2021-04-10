Москва, , 10:48 — REGNUM Александр Андреевич Жеварченков (1919−2002) прошагал долгие версты войны от начала и до конца. Был дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды.

Александр Андреевич Жеварченков

К январю 1945 года он служил в звании сержанта помощником командира взвода 267-го гвардейского стрелкового полка 89-й гвардейской стрелковой дивизии в 5-й ударной армии.

В самый первый день Варшавско-Познанской наступательной операции (14 января — 3 февраля 1945 года) Жеварченков при прорыве обороны немцев под Кутно, как сказано в представлении к званию Героя Советского Союза, проявил личную инициативу и под сосредоточенным огнем противника подполз к хорошо укрепленному дзоту, препятствовавшему продвижению наших солдат, и подорвал его противотанковой гранатой, обеспечив тем самым выполнение задачи своей роте. В тот же день у села Домбрувки Александр Андреевич первым ворвался во вражескую траншею, уничтожил два пулеметных расчета и застрелил из автомата 12 солдат. Был ранен, но до конца боя остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года Жеварченков был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5622).

После окончания войны гвардии сержант был демобилизован. Работал и жил в родном селе Федоровка Пензенской области.

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