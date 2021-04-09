9 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

До 2030 года природный газ признается в ЕС переходным топливом из-за его меньшего углеродного следа в сравнении с углем. Требование WWF об исключении природного газа и поглотительной способности лесов из Зелёной таксономии ЕС носит откровенно антироссийскую направленность и базируется на научном подлоге, связанном с многократно завышенными оценками времен жизни и потенциалов глобального потепления метана и других малых парниковых газов атмосферы Земли

Владимир Киберов, , 09:09 — REGNUM В течение всего 2021 года правительства стран Центральной и Восточной Европы оказывали давление на Европейский союз с тем, чтобы он смягчил критерии для производства энергии из биомассы и признал природный газ в качестве переходного топлива. Есть все основания полагать, что их желание может быть выполнено.

Каски газовиков Gazprom.ru

Об этом сообщается на страницах портала Emerging Europe 8 апреля 2021 года.

Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ) станет одним из наиболее экономически уязвимых регионов, если ископаемые виды топлива будут включены в Систему устойчивой таксономии ЕС союза. Но теперь это стало возможным согласно информации, полученной Всемирным фондом дикой природы (WWF).

WWF заявляет, что такое развитие событий откроет путь для экологически вредных проектов, которые окажут разрушительное воздействие не только на региональные экосистемы, но и на глобальный климат.

WWF вместе с 225 учеными, финансовыми учреждениями и неправительственными организациями подписал письмо, в котором говорится, что если полученная им информация верна, то таксономия превратится в greenwashing («зеленый камуфляж»), а не в обещанный «золотой стандарт» в борьбе с «зеленым камуфляжем». WWF считает, что это полностью дискредитирует Европейский зеленый курс.

«Слабая таксономия серьезно ограничит возможность достижения климатических целей ЕС, особенно в странах ЦВЕ. Нам нужна таксономия, которая остановит «зеленый камуфляж» и будет соответствовать тому, что нам подсказывает наука», — говорит Алина Блага, руководитель региональной политики WWF в Центральной и Восточной Европе.

Бегуны в лесу Александр Комаров © ИА REGNUM

Маркировка природного газа как «зеленого» нивелирует огромное воздействие на окружающую среду метана, очень мощного парникового газа. Воздействие метана на изменение климата в 84 раза превышает воздействие CO 2 , и даже если природный газ будет выделять только 3% метана, это вызовет еще большее глобальное потепление, чем уголь.

По мнению WWF, переход от угля к стратегии чистого угля, а не от угля к газу был бы более целесообразным.

Учитывая стратегическую цель ЕС стать углеродно-нейтральным регионом к 2050 году, через 20 лет потребуется второй переход от природного газа к возобновляемым источникам энергии. WWF заявляет, что с учетом климатической чрезвычайной ситуации двухэтапный переход, включающий длительное поэтапное прекращение использования природного газа, является безответственным и нерентабельным. Это предложение также противоречит рекомендациям группы технических экспертов (TEG) Европейской комиссии, опубликованным в 2020 году.

Кроме того, представитель WWF в Центральной и Восточной Европе теперь просит Европейскую комиссию навсегда исключить не только природный газ из устойчивой таксономии, но и малые гидроэлектростанции.

WWF утверждает, что полученный им документ, содержание и источник которого фонд не разглашает, не соответствует рекомендации TEG о том, что «следует избегать строительства малых (менее 10 МВт)» ГЭС. Чрезмерное количество гидроэлектростанций уже серьезно нарушает пресноводные экосистемы, а выгода от перехода к углеродной нейтральности от новой гидроэнергетики ничтожна.

Плотина гидроэлектростанции Bob Gundersen

WWF также хочет, чтобы Европейская комиссия временно исключила лесное хозяйство и биомассу из устойчивой таксономии, по крайней мере до момента проведения более широких обсуждений.

«Это основано на прецеденте, созданном Еврокомиссией, когда она полностью исключила сельское хозяйство из закона ЕС об устойчивой таксономии, — говорится в заявлении WWF. — Идея о том, что лесная биомасса может смягчить последствия изменения климата, чрезвычайно проблематична. Спрос на лесную биомассу ограничивает способность лесов ЕС действовать как поглотитель углерода и угрожает целостности богатых биоразнообразием лесов в Центральной и Восточной Европе. Комиссия должна отменить свое решение классифицировать сжигание всей лесной биомассы для получения энергии как устойчивое и исключить из таксономии всё биоэнергетическое сырье, которое увеличивает выбросы по сравнению с ископаемым топливом, включая специально выращиваемые культуры. Устойчивая таксономия ЕС должна быть таксономией, основанной на научных данных, поддерживающей полностью устойчивую экономическую деятельность, ускоряющей переход от неустойчивой к устойчивой деятельности, действительно снижающей риски для экологии ЕС. Устойчивая экономика ЕС должна исключить малые гидроэлектростанции и природный газ, а также отвергнуть идею о том, что вся лесная биомасса может сжигаться в качестве сырья».

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