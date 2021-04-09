Сан-Сальвадор, , 08:56 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле отказался встречаться с высокопоставленным американским дипломатом на этой неделе из-за пренебрежительного отношения со стороны партии Демократов и администрации президента США Джо Байдена. Об этом 8 апреля сообщает Associated Press.

Решение Букеле отказаться от встречи с Рикардо Зунига, посланником Байдена в страны «Северного треугольника», последовало вслед за похожим жестом, который он получил в феврале от американских властей во время своего неофициального визита в Вашингтон.

Букеле заявил, что не встретится с администрацией Байдена до тех пор, пока США не смягчат критику в его сторону, перестав сомневаться в его приверженности демократии и главенству закона.

Конкретно, уточнили источники, президент был оскорблен комментарием пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, который 5 апреля заявил, что Соединенные Штаты ждут, чтобы Букеле вернул «разделение полномочий в государственный аппарат и продемонстрировал приверженность его администрации к прозрачности и ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент СальвадораНайиб Букеле призвал американские власти выработать в отношении его страны подход по части миграционного вопроса, отличный от подхода к двум другими странам «Северного треугольника» — Гондураса и Гватемалы.