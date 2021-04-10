Москва, , 10:17 — REGNUM Федор Ульянович Галкин (1907−1967) был настоящим отцом-командиром, который не прячется за спинами солдат, а ведет их за собой.

Федор Ульянович Галкин

Он начал свою войну еще на Халхин-Голе (1939 год), где был награжден орденом Ленина. В Великую Отечественную последовательно занимал должности командира батальона, командира полка, в конце войны в звании полковника был заместителем командира 230-й стрелковой дивизии в 5-й ударной армии.

В ночь на 24 апреля 1945 года Федор Ульянович руководил форсированием Шпрее частями своей дивизии и захватом плацдарма в районе озера Руммельсбургер-Зее (Берлин). Два дня спустя он лично возглавил штурмовую группу, обеспечившую дивизии выполнение боевой задачи по захвату четырех кварталов германской столицы. При этом во время наступления на Трептов-парк возглавляемые им красноармейцы с ходу захватили крупнейшую электростанцию Берлина Румельсбург, которую гитлеровцы подготовили к взрыву. Среди множества других объектов, которыми овладели подразделения штурмового отряда полковника, была и Центральная берлинская имперская типография. 27 апреля 1945 года во время очередного боя Галкин был ранен осколками мины.

Месяц спустя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года полковнику Галкину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6732).

После войны Федор Ульянович остался в армии, служил на Кавказе.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг в море у Керчи