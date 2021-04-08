Лос-Анджелес, США, , 21:10 — REGNUM Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар заявил, что в 2022 году компания планирует вернуться к практике эксклюзивных премьерных показов фильмов в кинотеатрах. Об этом 8 апреля сообщил портал The Wrap.

Килар сказал, что в 2022 году картины, подобные «Бэтмену», будут сначала выходить в кинотеатрах, а уже после появляться в сервисе HBO Max. Глава WarnerMedia отметил, что он не хотел бы, чтобы кто-то ошибочно думал, что кинокомпания больше не верит в практику театральных премьер.

Напомним, в марте 2021 года WarnerMedia заключила соглашение с компанией Cineworld, которая владеет второй по величине сетью кинотеатров в мире. Согласно контракту, в 2022 году фильмы кинокомпании будут в течение 45 дней после премьеры показываться только в кинотеатрах. При этом стоит отметить, что в тексте соглашения присутствует ряд оговорок.

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