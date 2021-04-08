Москва, 8 апреля, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Цифровой рубль в России могут ввести с целью повышения собираемости налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что в 2022 году в России в тестовом режиме начнут использовать цифровой вариант отечественной валюты.

ИА REGNUM Рубль

Эксперт отметил, что на данный момент значительная часть малого бизнеса работает в «серой зоне» и не в полной мере выплачивает налоговые отчисления. Введение цифрового рубля положит этому конец, ведь финансовые операции с ним можно будет легко отследить.

«Думаю, введение цифрового рубля и затевается ради этого», — заявил собеседник ИА REGNUM.