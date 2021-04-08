Вашингтон, , 21:08 — REGNUM Американские военные корабли могут быть направлены в Чёрное море для поддержки Украины против России, передаёт 8 апреля CNN.

Опираясь на данные собственного источника, американский телеканал уточнил, что таким образом власти США пошлют сообщение в Россию, которое должно подействовать сдерживающим образом. Решение о направлении кораблей будет принято в ближайшие полмесяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, в Пентагоне заявили, что НАТО в Чёрном море проводит «рутинные операции», но есть ли там американские корабли сейчас, не уточнили.

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