Челябинск, , 21:07 — REGNUM В Кизильском районе Челябинской области власти ввели режим ЧС. Причиной стала угроза прорыва Браиловской плотины, сообщили журналистам в райадминистрации.

По данным Накануне.Ru, при очистке водоотводного канала оказалось, что его засыпали щебнем. В мэрии срочно собрали членов комиссии по ЧС. Ситуация осложняется грядущим паводком. Чиновники опасаются, что плотину может прорвать. Тогда посёлок Браиловский окажется в зоне затопления.

Власти объявили режим ЧС и приступили к ликвидации засора плотины. А в местный отдел полиции подано заявление для установления причастных к засору лиц.