8 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Можно приветствовать вакцинацию от ковида. Можно быть ковид-диссидентом и не признавать ее необходимость. Все это «можно», но при одном условии: когда государство обеспечило возможность такой вакцинации. Когда в его закромах находится достаточное количество флаконов этого зелья или контракты, гарантирующие поставку достаточного его количества. Иные медиарепризы – это не более чем «маниловщина». А «маниловщина» симпатична только в поэме Гоголя: в жизни это пустота, где нет света.

Андрей Ганжа, , 23:00 — REGNUM Шеф украинского минздрава Максим Степанов на днях бодро заявил, что Украина уже договорилась о поставке 22 миллионов доз вакцины — они прибудут в страну в ближайшее время. Речь идет, в частности, о 14 миллионах, заказанных по контракту, еще 8 миллионов прибудут в рамках всемирной инициативы COVAX. На днях в минздраве заключат контракты на закупку 15 миллионов доз COVID-препаратов дополнительно.

«Я тебя поцелую! Потом… Если захочешь!» Цитата из х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР

И уж, конечно, отдельная победа — это договоренность с корпорацией Pfizer: «Мы сегодня, наконец, подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним был разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это…» (Владимир Зеленский, 6 апреля). Два месяца в условиях эпидемии — это, конечно, но самое быстрое исполнение «возможного и невозможного», но все равно, слава, слава, слава героям (это из Маяковского).

Правда, диссонансом победным мотивам сразу прозвучала информация Синьхуа: «Минздрав Украины подписал рамочное соглашение с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19». Взгляд резануло слово «рамочное», поскольку «рамочный договор» — это не более чем договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество, и его условия никогда не являются детализированными и окончательными.

Это, конечно, китайцы: они далеко и обижены на Украину за «кидок» с «Мотор Сичью». Но подтверждение «местного разлива» пришло сразу. Арсен Жумадилов, директор государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» и бескомпромиссный противник Степанова в борьбе за вакцинные финансовые потоки взорвался сарказмом: «Рамочный контракт? Серьезно? Есть концепция рамочного соглашения. Из законодательства о госзакупках. Никакой вакцины еще не было и долго будут покупать в ее границах. Иные времена когда-нибудь наступят, другие обстоятельства на рынках. Не сейчас. Так что же это за «рамочное соглашение». В кодексах нет такого понятия, чтобы знать наверное, что подразумевается. В чем дело? Наверное о таком документе, как Меморандум о взаимопонимании или Срок лист. В таком случае, это предварительные договоренности, в рамках которых нет обязательств. МоУ / Временный лист — это не договор купли / покупки. Стороны договорились вести переговоры дальше, так сказать» (ФБ-страница, 6 апреля, орфография и пунктуация сохранены).

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

С грамотностью, конечно, проблемы, но по сути Жумадилов прав. И Memorandum of understanding (Меморандум о взаимопонимании), и Term Sheet (Термин-лист) — это далеко не факт продажи, это лишь первое документальное свидетельство возможного приобретения. Кроме того, на пути вакцинного оптимизма украинской власти стоит и обычный финансовый расчет. Стоимость 10 миллионов доз американской вакцины — 180 миллионов долларов, в районе пяти миллиардов гривен. В украинском госбюджете заложены такие деньги? А ведь есть железное бизнес-правило: если нет финансовых назначений, нельзя брать договорные обязательства. И все это означает одно: реальных или хотя бы гарантированных вакцин в украинском запасе нет. Страна «доедает» те поставки из Китая и Индии, на продолжение которых в обозримом будущем рассчитывать не стоит. А значит, заявление министра Степанова о 70% украинцев, которых планируется вакцинировать до конца года, — это очередные «благие порывы», которые нам суждены, но свершить которые не дано.

И вообще, ребята из украинского министерства здравоохранения, откройте глаза! О какой возможности может идти речь именно сейчас?

Когда у Pfizer проблемы, например, с Израилем, который не оплатил компании поставку полутора миллионов доз препарата? Когда Pfizer сорвала поставку 2 миллионов доз вакцины во Францию? Когда Индия, основная «вакцинная надежда» Украины, вообще прекратила поставки своей продукции? Когда, в конце концов, уже с конца января весь мир гудит от того, что фармацевтические гиганты срывают массовую вакцинацию от COVID-19, в том числе и рамках программы COVAX?

Сейчас как раз тот случай, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Европа, например, спасается как может. В конце марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило несколько новых площадок по производству вакцин против коронавируса — в Марбурге (Германия), Лейдене (Голландия), Виспе (Швейцария). Украина гордо отказалась от версии строительства производства препарата по российским технологиям, но беда в том, что больше подобного никто не предлагает.

Вакцина компании Pfizer Tim Reckmann

Зато Киев бодро и, вероятно, с самыми благими намерениями рапортует о неких переговорах о потенциальных поставках от мировых производителей. Хотя эти рапорты все чаще заставляют вспомнить блистательного Александра Калягина в «Здравствуйте, я ваша тетя»: «Я тебя поцелую! Потом… Если захочешь!»

В целом же результаты таких «благих намерений» чреваты очень «дурной действительностью» и тем более будущим. И не только для украинского населения, о котором уже мало кто думает. Но и для украинского государства, которое может превратиться в ковид-абсцесс на фоне выползающей из эпидемии (дай-то Бог!) Европы. И куда тогда денутся те миллионы гастарбайтеров, которые все эти годы помогали выжить доброй четверти украинского населения и наполняли финансовую систему страны «живыми деньгами»? И захотят ли вернуться на Украину те высокопрофессиональные кадры, которым удастся вырваться из этого абсцесса?