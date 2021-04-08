Москва, 8 апреля, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Цифровой рубль имеет ряд выгодных преимуществ перед простыми безналичными расчетами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что в 2022 году в России в тестовом режиме начнут использовать цифровой вариант отечественной валюты.

Cbr.ru Цифровой рубль

Причем плюсы от внедрения новой формы расчетов в большей степени коснутся предпринимательского сообщества. Для них уменьшится комиссия за онлайн-платежи. Экономист не исключил, что с введением цифрового рубля ее размер снизится в два раза. Более того, при использовании цифрового рубля можно будет избежать применения онлайн-касс и производить расчеты при помощи специального приложения в смартфоне.

«За счет резкого упрощения налогового контроля, в принципе, можно будет избежать всяких онлайн-касс, а оплату вести через специальное приложение цифрового рубля. Особенно для мелкого бизнеса это будет приличное облегчение», — сказал собеседник ИА REGNUM.