Лондон, , 20:54 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, Жоау Сантуш, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, поделился информацией о ближайшем будущем игрока.

«Он хочет вернуться в Италию. Если «Наполи"захочет пригласить игрока снова, мы будем к услугам клуба.

Он стоит 50 миллионов евро, а его контракт рассчитан еще на 2 года. Думаю, Абрамович предложит его продлить в ближайшее время.

Что касается «Ювентуса», то Паратичи разбирается в футболе. Но Жоржиньо заинтересован не только в «бьянконери», но и в"Милане», и в «Интере», — приводит слова агента портал Goal.com.

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в 21 матче чемпионата Италии, отличившися в них 7 (6+1) результативными действиями.