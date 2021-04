Кэри, США, , 20:53 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store объявил, что в рамках еженедельной акции бесплатно раздаст сразу три игры. Об этом 8 апреля сообщил сайт сервиса.

Администрация платформы объявила, что в период с 15 по 22 апреля 2021 года пользователи смогут добавить в свою библиотеку Deponia: The Complete Journey, Pillars of the Earth и The First Tree. До 15 апреля геймеры могут получить «3 out of 10: Season Two» про группу незадачливых разработчиков видеоигр.

Deponia: The Complete Journey представляет собой трилогию приключенческих игр в духе Monkey Island, в которых присутствует немалая порция цинизма. В основу Pillars of the Earth лёг одноимённый исторический роман писателя Кена Фоллетта. Инди-игра The First Tree выполнена в жанре головоломки.

