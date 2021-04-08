Палермо, Италия, , 20:49 — REGNUM

Жители Сицилии и Сардинии должны быть привиты от коронавируса вне очереди, ранее жителей других регионов Италии, с такой инициативой обратились в четверг, 8 апреля, главы регионов Нелло Музумечи и Кристиан Солинас к премьер-министру Италии Марио Драги.

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Если население двух самых больших островов Средиземного моря будет быстро вакцинировано, там можно будет провести полноценный туристический сезон, что очень поможет экономике, пояснили свою инициативу губернаторы.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 8 апреля, в Италии умерли 112 861 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 487 (днем ранее — на 627). Число подтвержденных носителей выросло на 17 221 (днем ранее — на 13 708). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 717 602 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 544 330 человек — на 3507 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 653 666 человек, что составляет 6,07% населения Италии.