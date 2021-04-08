Москва, , 20:48 — REGNUM Ввоз инкубационного яйца и суточных цыплят в Россию разрешён Россельхознадзором с 28 предприятий Великобритании с 7 апреля 2021 г., сообщили 8 апреля в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор с 7 апреля 2021 г. разрешил поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 28 предприятий Великобритании, — говорится в сообщении. — Сортировочный центр и фермы оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по гриппу птиц».

Отмечается, что разрешить ввоз стало возможным по результатам материалов британской стороны о мерах, предпринимаемых в Великобритании для предупреждения и ликвидации очагов заболевания. Российское ведомство также осталось удовлетворено данными о той системе контроля за недопущением распространения заболевания птиц, о которых сообщили из Лондона.

Напомним, с 27 ноября 2020 г. Россельхознадзор запретил поставки из Великобритании и Ирландии живой птицы и птицеводческой продукции, в том числе инкубационных яиц. Это было решено из-за ухудшения эпизоотической обстановкой по гриппу птиц.

Позже, с 9 декабря 2020 г., Россельхознадзор возобновил сертификацию инкубационного яйца и суточных цыплят прародительских и родительских форм с пяти ферм и одного инкубатория Великобритании.

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