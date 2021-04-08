Рим, , 20:47 — REGNUM

Средства «восстановительного фонда» ЕС и соответствующего фонда бюджета Италии нужно использовать быстро и эффективно, заявил в четверг, 8 апреля, премьер-министр Марио Драги.

Обращаясь к представителям муниципальных властей, он отметил, что другого такого шанса сразу получить значительные средства на восстановление и обновление экономики не будет.

В настоящее время власти Италии продолжают работу над подготовкой заявки на получение средств (около 200 млрд евро) из фонда ЕС, чуть менее половины средств планируется потратить на «озеленение» и «диджитализацию» экономики.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.