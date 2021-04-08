Венеция, Италия, 8 апреля, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В итальянском регионе Венето (Венеция) вакцину AstraZeneca не будут использовать для прививок людям моложе 60 лет, заявил в четверг, 8 апреля, губернатор Лука Дзайа.

Алексей Боголюбов. Венеция ночью. 1850-е

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В отношении использования этой вакцины для граждан старше 60 лет в каждом случае будут выдаваться рекомендации врача (положительные или отрицательные), добавил он.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на8 апреля, в Италии умер 112 861человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на487 (днем ранее — на 627). Число подтвержденных носителей выросло на17 221(днем ранее — на13 708). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 717 602 человека — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 544 330человек — на3507 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 653 666 человек, что составляет 6,07% населения Италии.