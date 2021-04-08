Киев, , 20:40 — REGNUM Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения об «открытом небе» с Украиной.

Соответствующее решение было принято сегодня, 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила пресс-служба представительства Украины в ЕС, заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей. В сообщении подчеркивается, что соглашением предусмотрено увеличения количества авиационных рейсов и расширение географии.

Одобрение Еврокомиссии — это ещё не окончательный шаг, теперь проект должны внести на рассмотрение Совета ЕС и дождаться вердикта этого органа.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале этого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение об открытом авиапространстве не подпишут в запланированные сроки из-за «абсурдных» действий юристов Европейской комиссии. Дипломат подчеркнул, что лидеры ЕС ему пообещали, что соглашение об открытом авиапространстве обязательного подпишут позже, и они признают, что в этот раз «как-то неудобно получилось». Киев и Брюссель пытаются согласовать этот документ с 2013 года.