Москва, , 22:02 — REGNUM Одной из главных интриг относительно цифрового рубля является не сам факт его запуска, а то, насколько активно его будет внедрять Центральный банк России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что в 2022 году в России в тестовом режиме начнут использовать цифровой вариант отечественной валюты.

«Когда новая технология появляется какие-то энтузиасты будут ею пользоваться, но основная масса — нет», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его словам, темпы перехода на цифровой рубль напрямую будут зависеть от того, насколько активно его будет продвигать Центробанк.

«Полагаю, что какое-то время Центробанк даст поиграться с этой технологией, а потом будет жестко туда загонять. Пока не ясно, хочет ли Центробанк загнать в цифровой рубль все расчеты, только их часть или расчеты населения», — заявил эксперт.