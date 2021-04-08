Миддлтон, , 20:38 — REGNUM Студия Raven Software и издатель Activision заблокировали ещё 15 тыс. учётных записей онлайн-игры Call of Duty: Warzone. Об этом разработчики сообщили 8 апреля в соцсети Twitter.

В конце текста публикации Raven Software разместила уже ставшую традиционной фразу, которую можно перевести как«это ещё не всё» или «всё ещё впереди».

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1379863612571807744

Напомним, в марте 2021 года Raven Software сообщила, что заблокировала 13 тыс. аккаунтов Call of Duty: Warzone, до этого, в феврале 2021-го, геймеры столкнулись с тремя волнами блокировок. В январе разработчики заявили, что удвоят усилия в борьбе с читерами (игровыми мошенниками).

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