Челябинск, , 20:37 — REGNUM В Челябинской области глава Кумлякского сельского поселения заподозрен в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в 2008—2011 годах он, зная о том, что две квартиры в селе Кумляк находятся в федеральной собственности, постановил признать их бесхозными и передать в муниципальную собственность, а после этого передал жильё двоим своим знакомым по договорам социального найма. Впоследствии те смогли оформить на эти квартиры права собственности.

Размер ущерба превысил 1,7 млн рублей. Сейчас решаются вопросы о предъявлении чиновнику обвинения и об избрании меры пресечения.