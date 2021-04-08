Рим, , 20:36 — REGNUM В первые три месяца 2021 года, по официальным данным МВД, в Италию прибыли втрое больше нелегальных мигрантов, чем в аналогичный период 2020 года, написала на своей странице в Twitter в четверг, 8 апреля, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Как в 2020, так и в 2021 году мигранты прибывали в разгар пандемии, увеличивая риски ее распространения в Италии, констатировала лидер основной оппозиционной партии.

Правительство Италии, которое не сумело ни эффективно противостоять распространению эпидемии, ни принять адекватные меры экономической поддержки пострадавших, могло бы справиться хотя бы с вопросом о миграции, но не сделало и этого, добавила Мелони.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.