Рим, , 20:35 — REGNUM Возможная дата снятия всех основных антикоронавирусных ограничений в Италии — 2 июня 2021 года, заявил в четверг, 8 апреля, министр туризма Массимо Гаравалья.

Алексей Боголюбов. Рим. 1857

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Он отметил, что «запрограммировать» точную дату нельзя, потому что все зависит от уровня распространения эпидемии, но в качестве ориентира говорить о такой дате можно.

2 июля Италия празднует День республики. Гаравалья обратил внимание, что и в ряде других стран (Франция, США) «открытие» может быть приурочено к национальным праздникам (14 и 4 июля соответственно).

«Нужно готовиться, чтобы сделать все быстро, иначе другие опередят нас», — отметил министр, подразумевая, вероятно, конкуренцию за иностранных туристов.

По данным на 8 апреля, в Италии умерли 112 861 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 487 (днем ранее — на 627). Число подтвержденных носителей выросло на 17 221 (днем ранее — на 13 708). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 717 602 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 544 330 человек — на 3507 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 3 653 666 человек, что составляет 6,07% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.