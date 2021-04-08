, 20:33 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 8 апреля, в Италии умерли 112 861 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 487 (днем ранее — на 627), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Число подтвержденных носителей выросло на 17 221 (днем ранее — на 13 708).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 717 602 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 544 330 человек — на 3507 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 3 653 666 человек, что составляет 6,07% населения Италии.