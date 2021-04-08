Берлин, , 20:32 — REGNUM Число тех жителей Германии, готовых привиться российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», превышает половину населения, пишет 8 апреля Handelsblatt.

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По данным социологического института YouGov, 55% граждан Германии готовы вакцинироваться «Спутником V». Однако при условии — что российскую вакцину одобрит европейский фармрегулятор EMA.

Не хотят прививаться «Спутником V», по данным социсследования, 19% жителей Германии, а 14% оказались на распутье. Оставшиеся 12% оказались противниками вакцинации любым препаратом.

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