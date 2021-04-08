Москва, , 20:32 — REGNUM Сегодня, 7 апреля, портал «Чемпионат» сообщил, что нынешний главный тренер «Химок» Игорь Черевченко может стать новым наставником московского «Локомотива».

Согласно данным источника, в случае ухода с поста главного тренера «Локомотива» Марко Николича основным кандидатом на его замену является Игорь Черевченко. Руководство «железнодорожников» заинтересованно в его приходе.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка после 24 туров.