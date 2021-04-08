Миасс, Челябинская область, 8 апреля 2021, 20:27 — REGNUM В Челябинской области прокуратура ведёт проверку по факту возможного загрязнения реки Сыростан. Об этом сообщили журналистам представители надзорного ведомства.
Предстоит проверить информацию о якобы сбросе неочищенных стоков в реку Сыростан. Также прокуратура намерена изучить функционированию системы очистных сооружений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ прошла информация о загрязнении питьевого источника города Миасса. Установить источник стоков пока не удалось.
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