История вопроса

В своём ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин назвал Челябинск в числе экологически неблагополучных городов страны. А вице-губернатор Руслан Гаттаров в ноябре 2017 года то ли в шутку, то ли серьёзно заявил, что неблагоприятные метеоусловия на Южном Урале бывают 180 дней в году.



Многим местным жителям, впрочем, не до смеха. Периодически, в основном, в периоды таких вот метеоусловий, когда нет ветра или он слабый, в воздузхе накапливаются вредные примеси. На город идут дым и гарь с Коркинского угольного разреза, из-под посёлка Роза, отравляет окружающую среду челябинская свалка. Свой грязный вклад вносят транспорт и промышленные предприятия. В некоторых других территориях региона ситуация не лучше.



Областные власти со своей стороны принимают меры к минимизации ущерба гражданам и окружающей среде. Регион готов стать пилотной площадкой по квотированию выбросов промышленных предприятий, а Коркинский угольный разрез и челябинскую свалку, закрытую 11 сентября 2018 года, ждёт рекультивация. Ожидается, что после этого воздух станет чище. Кроме того, в Челябинске и других крупных городах упор будет сделан на электрический транспорт и автобусы на газовом топливе.

















