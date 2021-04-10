Москва, 10 апреля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Дмитрий Павлович Левин (1920−1943) сразу же по окончании Черноморского высшего военно-морского училища оказался на фронте. Сначала служил в морской пехоте, защищал Севастополь. В боях за город был тяжело ранен и контужен.

Дмитрий Павлович Левин

После возвращения из госпиталя лейтенант ходил на бронекатерах. Командуя БКА-112 1-го дивизиона бронекатеров Азовской военной флотилии, потопил два неприятельских катера, за что был награжден орденом Красного Знамени. Второй орден — Красной Звезды — Левин получил три месяца спустя, в сентябре 1943 года за участие в десантах, освободивших Мариуполь и Осипенко (ныне Бердянск).

Во время Керченско-Эльтигенской операции в ночь со 2 на 3 ноября 1943 года, двигаясь в составе первой штурмовой группы, бронекатер Левина первым и без потерь, несмотря на интенсивный огонь неприятеля, высадил десант морской пехоты (369-й батальон) на побережье Керченского пролива на участке Глейки — Жуковка (ныне часть Керчи). В течение всего дня лейтенант переправлял на плацдарм основные силы десантников, боролся с вражескими батареями. Во второй половине дня в ходе налета люфтваффе катер получил повреждения, а часть экипажа, в том числе и Дмитрий Павлович, погибла.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года, капитан БКА-112 был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.