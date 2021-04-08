Москва, , 20:19 — REGNUM В четверг, 8 апреля, в Москве на площадке киноконцерна «Мосфильм» состоялась презентация и запуск регистрации на новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Твой Ход». Также был дан старт новому специальному треку конкурса «Лидеры России» для студентов.

Заявки на участие в «Твой ход» принимаются до 12 июня на платформе твойход.онлайн, на студенческий трек «Лидеров России» — до 26 апреля на сайте лидерыроссии.рф.

В презентации конкурса «Твой Ход» приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, генеральный директор корпоративной академии ГК «Росатом» Юлия Южакина, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ГМК «Норильский никель» Лариса Зелькова, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов, а также студенты. Гости события поприветствовали молодых людей со всей России, рассказали о деталях и возможностях, которые принесет участие в конкурсе и пожелали студенчеству страны удачи во всех начинаниях.

«Твой ход» — первый масштабный конкурс для российских студентов, который объединяет восемь федеральных округов, вовлекает тысячи студентов по 11 направлениям. Запуск конкурса был осуществлен одновременным нажатием на символическую кнопку сразу в четырех студиях. В пример всем студентам России свой ход в данной церемонии сделал гроссмейстер Сергей Карякин.

Принять участие в проекте смогут учащиеся первого, второго и третьего курсов бакалавриата и студентов I—IV курсов специалитета. Уже дипломированные бакалавры и специалисты не смогут соревноваться наравне с другими участниками, но получат возможность участвовать в мероприятиях и тематических спринтах экосистемы «Твой ход».

«Время студенческое — это самое золотое время, когда открыты безграничные возможности. Нельзя упустить шанс, чтобы воспользоваться ими. У студентов много талантов. Конкурс дает возможность реализовать себя во множестве направлений: от волонтерства до журналистики, тем самым расширить пространство для творческой реализации. Кроме того, у студентов появляется возможность стажировок в крупных компаниях, и найти себя в профессиональной среде. В данном конкурсе каждый студент свободен в своих начинаниях. В нем не может быть проигравших. Стоит также упомянуть и про конкурс «Лидеры России», в котором сегодня появился специальный трек для студентов. Вы невероятные талантливые люди. Не упускайте возможности сделать правильный выбор, сделать свой ход», — обратился к студентам участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подчеркнул, что «конкурс «Твой ход» инициирован самими студентами, это продолжение проекта «Большая перемена».

«Мы поддерживаем различные проекты для студенчества: например, являемся хорошими партнерами Национальной лиги студенческих клубов, в нашем грантовом конкурсе есть направление «Студенческие инициативы». В рамках конкурса «Твой ход» победители смогут получить гранты от Росмолодежи для своих вузов, факультетов, кафедр, где воспитали таких открытых людей, и реализовать свои начинания», — рассказал он.

Цель трека для студентов конкурса «Лидеры России» — выявить наиболее перспективные молодые кадры с управленческим потенциалом. Участвовать в этой специализации смогут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет: студенты средних специальных учебных заведений и вузов, магистранты, аспиранты, а также молодые специалисты, кто не более 2-х лет назад получил первое высшее образование.

«Твой ход» несколько отличается от многих наших студенческих соревнований. Во-первых, в нем ребята сами смогут выбирать и предлагать собственные решения различных актуальных вопросов. И, во-вторых, каждый участник получит персональную траекторию развития, потому что конкурсные тесты направлены, прежде всего, на определение личностных особенностей участника, а не только его оценку. Такая же возможность появится и у конкурсантов специального трека «Лидеров России». Мы запускаем его именно для молодых людей, у которых пока нет или мало управленческого опыта», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победители студенческого трека конкурса «Лидеры России» получат возможность стажировки в органах государственного управления и в крупных корпорациях, а также сертификаты на дополнительное образование. Кроме того, наставниками для студентов, показавших наилучший результат, станут финалисты и победители четвертого конкурса «Лидеры России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании Совета. Идею запуска конкурса озвучил победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин.