Нур-Султан, , 20:19 — REGNUM Благодарность выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в адрес российского президента Владимира Путина за поставки вакцины «Спутник V», сообщили 8 апреля в пресс-службе главы республики.

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Слова благодарности Токаев высказал во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нур-Султане.

Токаев «Мы признательны российскому руководству, президенту РФ за содействие и понимание в том, что касается совместных усилий в борьбе против пандемии».

Глава Казахстана пояснил, что во время переговоров с Путиным, которые состоялись 23 марта, он попросил Москву о дополнительной поставке четырёх миллионов доз «Спутника V», и его просьба, отмечает Токаев, «была воспринята с пониманием».

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