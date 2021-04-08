Киев, , 20:11 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко хочет встретиться с президентом Зеленским, чтобы рассказать ему о проблемах в медицинской отрасли.

Об этом она заявила на брифинге сегодня, 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тимошенко посетила одну из районных больниц в Ровенской области Украины и заявила, что «это было страшно».

«Желательно, конечно, чтобы премьер-министр делал такие визиты, чтобы профильные министры были здесь… в парламенте они отчитываются, что все прекрасно, зарплаты высокие и все довольны. Но то, что я вижу — это просто страшно, это просто надругательство над медициной», — заявила экс-премьер.

Она заявила, что намерена при встрече по пунктам рассказать Зеленскому, что происходит в медицине и что надо делать. Одно из ключевых предложений политика — остановить разрушительную реформу здравоохранения Порошенко-Супрун и ввести эффективную страховую медицину. Также она обратила внимание на низкие зарплаты медиков, отметив, что Украина «реально теряет отрасль и специалистов».

ИА REGNUM напоминает, что в феврале министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что считает выезд медицинских работников за границу одной из самых больших угроз национальной безопасности страны. Он отметил, что его позиция относительно «справедливой заработной платы» для медицинских работников остается неизменной за все время пребывания в должности.