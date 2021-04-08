Вашингтон, , 20:10 — REGNUM По новым правилам администрация видеостримингового сервиса Twitch будет наказывать пользователей за поведение в других сервисах и социальных сетях. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба платформы.

Отмечается, что речь идёт о поведении «за пределами сервиса, которое не относится к определенному инциденту на Twitch, но представляет существенную угрозу сообществу Twitch». Пользователей будут наказывать за акты насилия, причинения вреда, угрозы массового насилия и растление детей. Под санкции будут попадать также члены и организаторы групп, разжигающих ненависть.

Пользователям предложили «сообщать о нарушениях», пообещав сохранять их конфиденциальность. «Противодействие нарушениям, которые происходят полностью за пределами нашего сервиса — это новый и нетипичный подход для Twitch и индустрии в целом», — отметило руководство, добавив, что оно уверено в том, что данная мера является необходимой.

Напомним, Twitch представляет собой платформу для онлайн-трансляций, специализирующуюся на компьютерных играх. Компания является дочерней по отношению к Amazon.

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