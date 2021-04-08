Москва, , 20:09 — REGNUM На совещании президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с правительством РФ в четверг, 8 апреля, обсуждались итоги реализации посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 гг. Глава государства обратил внимание на проблему отставания в создании новых ФАПов в сельской местности.

«По итогам 2020 года планировалось обеспечить все населенные пункты с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек доступом к первичной медико-санитарной помощи за счет создания новых и замены аварийных фельдшерско-акушерских, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также за счет внедрения мобильных медицинских комплексов. По состоянию на 10 января, около 20 процентов первичного звена не было создано в срок, и реализация этой программы не завершена в 23 субъектах Российской Федерации. Не завершены мероприятия по приобретению этих мобильных медицинских комплексов. На 2019−2020 гг. поставлено 985 при плане тысяча. Разница вроде небольшая, но она есть. Это отражается на людях, на жизни людей, на получении медицинской помощи», — подчеркнул Владимир Путин.

По поручению главы государства Народный фронт держит под контролем ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. На 2020 г. было запланировано строительство 1332 ФАПов. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, на сегодняшний день уже завершено строительство более 90% объектов.

На лицензирование и запуск в нацпроекте закладывается год, однако есть регионы, которые в течение месяца после завершения строительных работ успевают лицензировать и открыть ФАП для приема пациентов. Из 1332 ФАП 288 объектов в 40 регионах приступили к работе (Калужская, Кемеровская, Липецкая, Орловская, Саратовская области и другие).

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль положительно оценил работу Правительства РФ по оперативному решению проблем первичного звена: «Доступности медицинской помощи в удаленных районах в последние годы уделяется беспрецедентное внимание. В 2020 году на фоне событий, связанных с коронавирусом, Правительству досталась тяжелая ситуация в первичном звене, но она постепенно становится лучше. Остается, конечно, ряд проблем в кадровом обеспечении и оплате труда медиков в малых поселениях, но и над этим Правительство, я вижу, работает».

Народный фронт продолжает вести мониторинг сдачи ФАПов. 5 апреля был завершен его четвертый этап. Из 146 ФАП, которые должны быть построены до 31 декабря 2020 г., не начато строительство 27 объектов: Республика Коми (8), Астраханская (1), Владимирская (1), Курганская (1) и Тверская области (16). В процессе строительства 119 объектов.

Часть новых ФАПов не открывается из-за отсутствия медицинских работников, поскольку в сельских поселениях не решена проблема предоставления медикам жилья. В целом мониторинг регионов с преимущественно некрупными поселениями показал низкий уровень обеспеченности врачами. Так, в Архангельской области суммарный коэффициент составил 33%, в Вологодской области — 27,9%, в Республике Коми — 29% и в Забайкальском крае — 28,58%.

«Комплексное решение проблем строительства инфраструктуры, привлечения медицинских работников, ускорения процессов оснащения находится под постоянным контролем активистов Народного фронта, данная работа будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные главой государства цели по обеспечению доступности медицинской помощи не будут достигнуты», — заявил Леонид Рошаль.