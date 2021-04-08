Москва, 8 апреля 2021, 20:09 — REGNUM На совещании президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с правительством РФ в четверг, 8 апреля, обсуждались итоги реализации посланий Федеральному Собранию 2019 и 2020 гг. Глава государства обратил внимание на проблему отставания в создании новых ФАПов в сельской местности.
По поручению главы государства Народный фронт держит под контролем ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. На 2020 г. было запланировано строительство 1332 ФАПов. Несмотря на сложности, связанные с пандемией, на сегодняшний день уже завершено строительство более 90% объектов.
На лицензирование и запуск в нацпроекте закладывается год, однако есть регионы, которые в течение месяца после завершения строительных работ успевают лицензировать и открыть ФАП для приема пациентов. Из 1332 ФАП 288 объектов в 40 регионах приступили к работе (Калужская, Кемеровская, Липецкая, Орловская, Саратовская области и другие).
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль положительно оценил работу Правительства РФ по оперативному решению проблем первичного звена: «Доступности медицинской помощи в удаленных районах в последние годы уделяется беспрецедентное внимание. В 2020 году на фоне событий, связанных с коронавирусом, Правительству досталась тяжелая ситуация в первичном звене, но она постепенно становится лучше. Остается, конечно, ряд проблем в кадровом обеспечении и оплате труда медиков в малых поселениях, но и над этим Правительство, я вижу, работает».
Народный фронт продолжает вести мониторинг сдачи ФАПов. 5 апреля был завершен его четвертый этап. Из 146 ФАП, которые должны быть построены до 31 декабря 2020 г., не начато строительство 27 объектов: Республика Коми (8), Астраханская (1), Владимирская (1), Курганская (1) и Тверская области (16). В процессе строительства 119 объектов.
Часть новых ФАПов не открывается из-за отсутствия медицинских работников, поскольку в сельских поселениях не решена проблема предоставления медикам жилья. В целом мониторинг регионов с преимущественно некрупными поселениями показал низкий уровень обеспеченности врачами. Так, в Архангельской области суммарный коэффициент составил 33%, в Вологодской области — 27,9%, в Республике Коми — 29% и в Забайкальском крае — 28,58%.