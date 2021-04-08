Баарн , , 20:05 — REGNUM Подозреваемый в краже картин Винсента Ван Гога «Сад у дома приходского священника в Нюэнене» и Франса Хальса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» арестован в городе Баарн (Нидерланды), сообщает Agence France-Presse.

При этом похищенные полотна пока не найдены. Арестован подозреваемый 6 апреля.

Напомним, указанные картины были похищены из музея Singer Laren в ночь на 30 марта 2020 года. Это произошло, когда учреждение было закрыто на карантин.

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